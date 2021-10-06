Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного премьер-министра Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное послание новоизбранному премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности в качестве Премьер-министра Японии.

Достижения в развитии азербайджано-японских связей, в частности, экономического сотрудничества, за почти тридцатилетний период установления дипломатических отношений между нашими странами вызывают удовлетворение.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для расширения дружественных отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества, вызывающего взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности во имя благополучия дружественного народа Японии".