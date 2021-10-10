Президент Ильхам Алиев: Наверное, армянам следует переименовать минобороны Армении в министерство лжи

Наверное, армянам следует переименовать минобороны Армении в министерство лжи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

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