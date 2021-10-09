Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района

9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил в поселке Гадрут фундамент новой мечети, ознакомился со строительными работами на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут, заложил фундамент новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут".

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района, после чего отправился вместе с ними в село Туг.