На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделены 1,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проектированием и строительством Физулинского мемориального комплекса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях проектирования и строительства Физулинского мемориального комплекса (Физулинский Музей оккупации и Мемориальный парк, Физулинский Музей Победы, Физулинский Памятник Победы и Физулинская Площадь флага) из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству культуры Азербайджанской Республики первоначально 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".