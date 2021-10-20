Президент Ильхам Алиев: Последние события в связи с открытием Зангезурского коридора показывают, что мы достигаем желаемого

Последние события в связи с открытием Зангезурского коридора показывают, что мы достигаем желаемого.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

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