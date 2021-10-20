Президент Ильхам Алиев: После длительного перерыва – 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину

После длительного перерыва - 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину, мы вернули его. Наша доблестная армия, проявив героизм, ровно год назад освободила от захватчиков город Зангилан и несколько сел. Таким образом, 27-летней оккупации был положен конец.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

"Я говорю добро пожаловать. Потому я пригласил вас, чтобы мы вместе отметили здесь эту замечательную дату. Но после этого, когда я буду приезжать в Зангилан, "добро пожаловать" будут говорить зангиланцы", - отметил глава государства.