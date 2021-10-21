Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели искреннюю беседу с отцом Шахрияра Мамедъярова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 20 октября встретились с представителями общественности Зангиланского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во встрече также участвовал отец азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова Гамид Мамедъяров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели искреннюю беседу с отцом Шахрияра Мамедъярова.

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