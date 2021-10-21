https://news.day.az/officialchronicle/1394306.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели искреннюю беседу с отцом Шахрияра Мамедъярова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели искреннюю беседу с отцом Шахрияра Мамедъярова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 20 октября встретились с представителями общественности Зангиланского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во встрече также участвовал отец азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова Гамид Мамедъяров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели искреннюю беседу с отцом Шахрияра Мамедъярова.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре