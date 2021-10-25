https://news.day.az/officialchronicle/1395805.html Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с нелицеприятными ситуациями должны выйти на совершенно новый уровень
Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с нелицеприятными ситуациями должны выйти на совершенно новый уровень
После этой исторической Победы обновление, модернизация нашей страны, проводимые реформы, борьба с нелицеприятными ситуациями, безусловно, должны выйти на совершенно новый уровень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.
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