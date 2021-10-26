Президент Ильхам Алиев: Совместные шаги Азербайджана и Турции навсегда останутся в истории

Совместные шаги Азербайджана и Турции навсегда останутся в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.

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