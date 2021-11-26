https://news.day.az/officialchronicle/1408481.html Президент Ильхам Алиев: С начала деятельности российских миротворцев в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было
Президент Ильхам Алиев: С начала деятельности российских миротворцев в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было
Должен отметить, что в этом году, с начала деятельности российских миротворческих сил с 10 ноября прошлого года, с тех пор в течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
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