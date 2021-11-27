Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко

Президент Ильхам Алиев: Те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой

26 ноября 21:12, Официальная хроника 10 740