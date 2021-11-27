https://news.day.az/officialchronicle/1408919.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко
27 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие азербайджано-белорусских отношений, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Во время телефонного разговора также были обсуждены будущие контакты.
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