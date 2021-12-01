Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

1 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены различные аспекты отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, перспективы сотрудничества на Южном Кавказе, постконфликтная ситуация и напряженность, произошедшая на армяно-азербайджанской границе в ноябре.