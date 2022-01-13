https://news.day.az/officialchronicle/1426450.html В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг по обязательному медстрахованию
В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг по обязательному медстрахованию
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменению, срок освобождения от НДС медицинских услуг, оказываемых за счет Фонда ОМС, продлен до 1 января 2023 года.
Отметим, что до изменения этот срок указывался до 1 января 2022 года.
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