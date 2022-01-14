Президент Ильхам Алиев о газовом контракте с Болгарией: Вы знаете, что это исходило от Болгарии, а не от нас

В нашем газе есть большая необходимость. Сегодня это появляется и в открытой печати. Я имею в виду вопросы, связанные с Болгарией. Вы знаете, что это исходило от Болгарии, а не от нас.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Конечно, для наших связей откроется новая страница. Параллельно с этим наша повестка дня с Европейским Союзом и без того достаточно широкая. Я уже неоднократно говорил о том, что мы являемся стратегическими партнерами с 9 странами. Мы активно сотрудничаем с точки зрения энергетической безопасности. Особенно в нынешних условиях. Европа переживает газовый кризис. В нашем газе есть большая необходимость. Сегодня это появляется и в открытой печати. Я имею в виду вопросы, связанные с Болгарией. Вы знаете, что это исходило от Болгарии, а не от нас. Сейчас суть данного вопроса, наверное, известна. Поэтому в этом есть большая необходимость. А Азербайджан является надежным поставщиком. На протяжении многих лет он играл роль надежного партнера как поставщик нефти, а также как поставщик газа для Европы. Они проявляют большой интерес к нашим транспортным возможностям. Должен также сказать, что бывший президент Совета Европейского Союза господин Туск, находясь в 2019 году в Баку, специально посетил Алят. Он поехал в Международный морской порт и ознакомился там с ситуацией. А нынешний президент Мишель в рамках поездки в Шамаху ознакомился там и с Алятской экономической зоной, и с портом. То есть, к этой сфере есть огромный интерес", - сказал глава государства.