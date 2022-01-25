https://news.day.az/officialchronicle/1429707.html Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатме Саттаровой орден "Истиглал" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатме Саттаровой орден "Истиглал" - ФОТО
25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатме Саттаровой орден "Истиглал".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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