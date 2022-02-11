Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Энергетического узла «Гобу»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия энергетического узла "Гобу" - подстанции "Гобу" (330/220/110 киловольт) и электростанции "Гобу" (385 мегаватт).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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