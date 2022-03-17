https://news.day.az/officialchronicle/1445268.html Президент Ильхам Алиев принял участников 7-го чемпионата Европы по борьбе, прошедшего в Болгарии
Президент Ильхам Алиев принял участников 7-го чемпионата Европы по борьбе, прошедшего в Болгарии
17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников 7-го чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедшего в Болгарии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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