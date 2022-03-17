Президент Ильхам Алиев принял участников 7-го чемпионата Европы по борьбе, прошедшего в Болгарии

17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников 7-го чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедшего в Болгарии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется