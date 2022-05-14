https://news.day.az/officialchronicle/1461862.html Жители Ризе с воодушевлением встретили выступление Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Жители Ризе с воодушевлением встретили выступление Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
14 мая в Турции состоялось открытие аэропорта Ризе-Артвин.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии аэропорта.
Главы государств выступили на церемонии открытия.
Жители Ризе с воодушевлением встретили выступление Президента Ильхама Алиева.
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