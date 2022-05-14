Жители Ризе с воодушевлением встретили выступление Президента Ильхама Алиева

14 мая в Турции состоялось открытие аэропорта Ризе-Артвин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии аэропорта.

Главы государств выступили на церемонии открытия.

Жители Ризе с воодушевлением встретили выступление Президента Ильхама Алиева.