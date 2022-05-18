https://news.day.az/officialchronicle/1463004.html Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть Южный Кавказ регионом мира, сотрудничества и взаимодействия
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть Южный Кавказ регионом мира, сотрудничества и взаимодействия
Мы хотим видеть Южный Кавказ регионом мира, сотрудничества и взаимодействия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати после встреч с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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