https://news.day.az/officialchronicle/1463027.html Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, мы превратили страну в важный транспортный узел
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, мы превратили страну в важный транспортный узел
Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, мы превратили страну в важный транспортный узел.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.
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