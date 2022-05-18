Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, мы превратили страну в важный транспортный узел

Несмотря на то, что Азербайджан не имеет выхода к открытому морю, мы превратили страну в важный транспортный узел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.

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