https://news.day.az/officialchronicle/1462918.html Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа приняли участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме
Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа приняли участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме
18 мая в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-литовский бизнес-форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Литвы Гитанас Науседа.
Главы государств выступили на бизнес-форуме.
Затем состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.
После этого главы государств ознакомились с выставкой классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.
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