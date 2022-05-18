Президент Ильхам Алиев и Президент Гитанас Науседа приняли участие в азербайджано-литовском бизнес-форуме

18 мая в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-литовский бизнес-форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Литвы Гитанас Науседа.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Затем состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

После этого главы государств ознакомились с выставкой классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.

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