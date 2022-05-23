https://news.day.az/officialchronicle/1464059.html После встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати - ФОТО
После встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати - ФОТО
Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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