https://news.day.az/officialchronicle/1465534.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в рамках первого этапа проекта “Умное село” в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в рамках первого этапа проекта “Умное село” в Зангилане
27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в рамках первого этапа проекта "Умное село" в Зангилане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре