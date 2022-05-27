Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться, это меня очень порадовало

Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться, это меня очень порадовало.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности села Агалы Зангиланского района.

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