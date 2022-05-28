Рад находиться в Азербайджане в День независимости страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.

"Благодарю азербайджанский народ за искреннее гостеприимство. Мы проводим фестиваль TEKNOFEST в Баку - жемчужине Каспия, под девизом "Одна нация, два государства"", - сказал Президент Турции.