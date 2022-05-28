https://news.day.az/officialchronicle/1466019.html Слова Президента Реджепа Тайипа Эрдогана о великом лидере Гейдаре Алиеве растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Слова Президента Реджепа Тайипа Эрдогана о великом лидере Гейдаре Алиеве растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие во впервые проводимом в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST.
Как передает Day.Az, слова Президента Реджепа Тайипа Эрдогана о великом лидере Гейдаре Алиеве во время выступления растрогали Президента Ильхама Алиева.
Представляем вниманию эти кадры.
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