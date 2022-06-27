https://news.day.az/officialchronicle/1474221.html Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан
Мы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной передаче боевого знамени воинской части командо, в рамках поездки в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре