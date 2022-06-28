В Азербайджане подписан указ в связи с учреждением медали “За отличие в области охраны окружающей среды"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона №537-VIGD" от 27 мая 2022 года о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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