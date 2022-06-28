https://news.day.az/officialchronicle/1474633.html В Азербайджане подписан указ в связи с учреждением медали “За отличие в области охраны окружающей среды"
В Азербайджане подписан указ в связи с учреждением медали “За отличие в области охраны окружающей среды"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона №537-VIGD" от 27 мая 2022 года о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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