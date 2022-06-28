https://news.day.az/officialchronicle/1474658.html В Азербайджане внесены изменения в "Правила перерасчета трудовых пенсий госслужащих"
В Азербайджане внесены изменения в "Правила перерасчета трудовых пенсий госслужащих"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила перерасчета трудовой пенсии государственных служащих", утвержденные указом №194 от 7 февраля 2005 года Президента Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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