В Азербайджане внесены изменения в "Правила перерасчета трудовых пенсий госслужащих"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила перерасчета трудовой пенсии государственных служащих", утвержденные указом №194 от 7 февраля 2005 года Президента Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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