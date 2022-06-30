https://news.day.az/officialchronicle/1475141.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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