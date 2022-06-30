Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции

30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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