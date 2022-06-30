В Азербайджане утверждена поправка в закон "О лотереях"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О лотереях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно поправке, платежи по расчетам, связанным с денежными выплатами и выигрышами в играх с установленной общей суммой, превышающей три тысячи манатов, осуществляются только в безналичной форме в соответствии с законом "О безналичных расчетах".