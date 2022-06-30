Президент Ильхам Алиев наградил группу работников морского транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников морского транспорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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