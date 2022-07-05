Утвержден документ об изменении соглашения с иностранными компаниями о золоторудных месторождениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Об изменении соглашения, заключенного между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services, LLC (США) о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агюрд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.