Утверждена Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.