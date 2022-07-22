https://news.day.az/officialchronicle/1481064.html Утверждена Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы - Распоряжение
Утверждена Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.
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