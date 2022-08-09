https://news.day.az/officialchronicle/1485903.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Церемония открытия V Игр исламской солидарности. Конья, Турция. 09.08.2022".
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