Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Церемония открытия V Игр исламской солидарности. Конья, Турция. 09.08.2022".