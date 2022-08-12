Президент Ильхам Алиев: Мавзолей "Дири Баба" отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе

Мавзолей "Дири Баба" отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал, говоря о работах по реконструкции в мавзолее "Дири Баба" в Гобустанском районе.

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