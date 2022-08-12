https://news.day.az/officialchronicle/1486666.html Президент Ильхам Алиев: Мавзолей "Дири Баба" отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе
Президент Ильхам Алиев: Мавзолей "Дири Баба" отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе
Мавзолей "Дири Баба" отличается своей уникальностью во всем Кавказском регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал, говоря о работах по реконструкции в мавзолее "Дири Баба" в Гобустанском районе.
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