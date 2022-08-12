https://news.day.az/officialchronicle/1486667.html Президент Ильхам Алиев: Сохранение исторического облика поселка Басгал имеет особое значение
Президент Ильхам Алиев: Сохранение исторического облика поселка Басгал имеет особое значение
Сохранение исторического облика поселка Басгал имеет особое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.
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