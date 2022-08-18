Вечер памяти, посвященный 80-летнему юбилею Муслима Магомаева

17 августа в Бакинском концертном комплексе "Зеленый театр" состоялся организованный Фондом Гейдара Алиева вечер памяти, посвященный 80-летнему юбилею всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

На вечере памяти были показаны фрагменты, отражающие высказывания великого лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве.

Затем прозвучала песня Муслима Магомаева "Страна огней Азербайджан".

Далее народные артисты Азербайджанской Республики Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин Агаларов, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор, всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского театра оперы, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка России Яна Меликаева и другие мастера исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Кроме того, прозвучали произведения из репертуара Муслима Магомаева, были продемонстрированы видеоролики о выдающемся певце.

Представляем вниманию читателей полное видео вечера памяти, который транслировался по Азербайджанскому телевидению: