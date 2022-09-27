Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский район

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский район.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"День памяти. Физулинский район. 27.09.2022."