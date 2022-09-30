https://news.day.az/officialchronicle/1499628.html От имени руководителя временного правительства Болгарии в честь Президента Ильхама Алиева дан обед - ФОТО
От имени руководителя временного правительства Болгарии в честь Президента Ильхама Алиева дан обед - ФОТО
30 сентября в Софии от имени руководителя временного правительства Республики Болгария Гылыба Донева в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан обед.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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