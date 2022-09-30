От имени руководителя временного правительства Болгарии в честь Президента Ильхама Алиева дан обед

30 сентября в Софии от имени руководителя временного правительства Республики Болгария Гылыба Донева в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева дан обед.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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