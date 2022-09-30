От имени руководителя временного правительства Болгарии в честь Президента Ильхама Алиева дан обед

Хроника Победы (30.09.2020): Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими, лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале минобороны - ФОТО - ВИДЕО

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