https://news.day.az/officialchronicle/1499695.html От имени Президента Болгарии Румена Радева был дан официальный ужин в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО
От имени Президента Болгарии Румена Радева был дан официальный ужин в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО
30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева был дан официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
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