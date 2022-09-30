От имени Президента Болгарии Румена Радева был дан официальный ужин в честь Президента Ильхама Алиева

30 сентября от имени Президента Республики Болгария Румена Радева был дан официальный ужин в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.