Президент Ильхам Алиев: Мы гордимся тем, что являемся инициаторами проекта газового интерконнектора Греция-Болгария

Мы гордимся тем, что являемся инициаторами проекта газового интерконнектора Греция-Болгария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 октября на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

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