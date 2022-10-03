https://news.day.az/officialchronicle/1500353.html Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Биньямина Ганца.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о многолетнем военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективах в этой области.
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