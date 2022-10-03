Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля

3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Биньямина Ганца.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о многолетнем военно-техническом сотрудничестве между двумя странами и перспективах в этой области.