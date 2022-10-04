https://news.day.az/officialchronicle/1500642.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан приняли участие в церемонии закладки фундамента городского железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан приняли участие в церемонии закладки фундамента городского железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента городского железнодорожного и автовокзального комплекса.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре