Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды

С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

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