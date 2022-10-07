Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ

7 октября в городе Санкт-Петербург началась неформальная встреча глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.

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