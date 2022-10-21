Президент Ильхам Алиев: Мы в Азербайджане будем делать все для того, чтобы укреплять единство стран Организации тюркских государств

Мы в Азербайджане будем делать все для того, чтобы укреплять единство стран Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

"Тюркский мир, конечно же, намного шире границ национальных государств-членов Организации тюркских государств. Поэтому я уверен, что в дальнейшем наши гуманитарные связи, контакты между людьми, с представителями тюркоязычных народов, проживающих на обширной мировой географии, будут также востребованы. Во всяком случае, мы в Азербайджане со своей стороны будем делать все для того, чтобы укреплять единство стран нашей организации, а также поддерживать наших братьев, проживающих в различных странах мира, а это десятки миллионов наших кровных братьев. Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной, так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ. Но я также знаю, что все руководители тюркских государств придают важное значение тому, как обеспечиваются права их братьев в тех или иных странах.

Поэтому я думаю, что в предстоящие годы в рамках Организации тюркских государств мы эту тему тоже должны очень серьезно обсуждать - именно права, безопасность, реализацию национальной идентификации наших собратьев, которые волею судьбы живут за пределами стран-членов Организации тюркских государств", - сказал глава государства.