Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Ливии в Азербайджане

24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ливии в стране Али Салема Насера.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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