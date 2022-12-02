Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с ремонтно-реставрационными работами, проводимыми на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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