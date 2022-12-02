Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада, построенного в Огузе по инициативе Фонда Гейдара Алиева

2 декабря в Огузе сдан в эксплуатацию ясли-детский сад на 100 мест, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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